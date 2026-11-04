Южный мост в Киеве, который неоднократно попадал под серию российских ударов, стал проблемным местом для движеия транспорта. Фиксируются многокилометровые пробки как перед заездом на мост, так и на нём. В местных пабликах, водители пишут о простое в заторах до нескольких часов.

Южный мост. Видео © Telegram / Новини.LIVE

Местные СМИ показали колонну из автомобилей — все полосы движения забиты, машины сигналят. Власти города уже не раз предупреждали, что полное восстановление повреждённой части моста вряд ли возможно, так как на это нет ресурсов и времени.

Южный мост имеет ключевое значение для Незалежной, являясь основным способом попасть с одного берега Днепра на другой. По мосту также проходит одна из веток киевского метро. При этом сооружение интегрировано с несколькими автотрассами Украины, по которым с 2022 года шла переброска сил ВСУ и боевой техники на передовую.

Ранее в Киеве частично возобновили движение по Южному мосту через Днепр, повреждённому в результате удара 27 октября. Он разрешён по одной полосе для транспорта массой до 10 тонн. Движение поездов метро по мосту пока не восстановлено. При этом российские войска могут продолжить наносить удары по Южному мосту, так как переправа используется командованием ВСУ для прогона военной техники. После повреждения моста нарушилась логистическая цепочка, обеспечивавшая фронт боеприпасами и другим оружием.