Минобороны России раскрыло цели массированного удара по Киеву и Киевской области в ночь на 7 ноября. По данным ведомства, российские войска поразили объекты военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались для обеспечения украинской армии.

Для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности. В российском военном ведомстве подчеркнули, что все три категории объектов были связаны с обеспечением ВСУ.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены объекты военно-промышленного комплекса, энергетики, транспортной инфраструктуры в городе Киеве и Киевской области, обеспечивающие ВСУ», — сообщили в Минобороны.

О мощной ночной атаке ранее сообщали и украинские власти. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в городе и пригородах. По информации Киевской городской военной администрации, в Соломенском районе пострадали два человека, повреждения получили два пятиэтажных жилых дома и здание детского сада. Также сообщалось о пожаре в нежилом здании.

Сообщения о взрывах поступали на протяжении ночи. Украинские мониторинговые ресурсы предупреждали о ракетной опасности, а местные жители публиковали кадры пожаров и вспышек.

Одна из предполагаемых целей ночной атаки уже называлась в сообщениях военкоров. Как писал Life.ru, в ночь на 7 ноября в Киеве и области прогремела серия взрывов, а одной из возможных целей стала Трипольская ТЭС. Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы сообщал о восьми баллистических ракетах РМ-48У. По предварительным сведениям, их могли запускать из модернизированных комплексов С-400. Кроме того, появлялись сообщения о поражении электрической подстанции в Броварском районе Киевской области.

Нынешний удар стал продолжением серии атак по энергетической инфраструктуре столичного региона. Накануне, 6 ноября, Life.ru сообщал о поражении российскими беспилотниками аккумуляторного парка хранения энергии в Белой Церкви. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал электроэнергией предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса. Украинские региональные власти в тот же день подтвердили повреждения энергетической инфраструктуры в Белоцерковском и Обуховском районах. Минэнерго Украины также сообщало о перебоях с электричеством в семи областях, наиболее сложной ситуация оставалась в Киевской области. Таким образом, атаки затронули не только отдельные предприятия, но и энергоснабжение региона.

В российском военном ведомстве ранее заявляли, что удары по объектам энергетики и транспорта направлены на нарушение работы предприятий ВПК и логистических маршрутов ВСУ. В частности, по итогам недели с 31 октября по 6 ноября Минобороны отчиталось об одном массированном и 11 групповых ударах. Среди заявленных целей назывались предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также места производства и хранения беспилотников и крылатых ракет.