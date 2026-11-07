В Киеве в ночь на 7 ноября прогремело более 20 мощных взрывов на фоне массированной ракетно-дроновой атаки ВС РФ. По данным SHOT, удары наносились в две волны по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В нескольких районах города наблюдались сильные пожары, а зарево было видно из разных концов столицы.

Взрывы в Киеве после ударов ВС РФ. Видео © SHOT

Первая волна началась около 23:50. Как сообщает телеграм-канал, российские военные применили баллистические ракеты «Искандер-М». После ударов со стороны киевской ТЭЦ-5 возник сильный пожар, над которым поднялся густой столб дыма высотой в несколько километров.

Вторая волна ракетной атаки началась приблизительно в 02:00. По предварительной информации канала, в ней использовались гиперзвуковые ракеты «Циркон». Среди предполагаемых целей назывались Трипольская теплоэлектростанция, подстанция «Киевская» напряжением 750 кВ и столичная ТЭЦ-6.

На фоне продолжающихся взрывов очевидцы сообщали о ярких вспышках и зареве над городом. По информации SHOT, удары пришлись по нескольким объектам энергетической инфраструктуры Киева и его окрестностей.

Ракетная атака стала очередной за последние дни. Утром 4 ноября в Киеве также звучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Днём ранее мэр Виталий Кличко говорил о сложной ситуации с электроснабжением города.

Ранее Life.ru сообщал, что 27 октября энергетическая инфраструктура Киева подверглась двум волнам массированных ракетных атак. Тогда, по данным SHOT, под удар попали ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Предварительно, применялись около 20 ракет «Искандер-М» и С-400, а также десятки беспилотников «Герань».