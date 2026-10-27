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Опубликовано 27 октября, 07:17

Две волны ракетных атак обрушились на энергетику Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Две волны массированных атак пришлись на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным SHOT, в Киеве под удар попали три ТЭЦ, а в Черновицкой области после атаки часть региона осталась без электричества.

В столице целями стали ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По предварительной оценке, при атаках могли применить около 20 ракет «Искандер-М» и С-400, а также десятки беспилотников «Герань». Взрывы также прогремели в Ровенской области. Кличко сообщал о попадании в Южный мост в Киеве.

В Киеве прогремела серия мощных взрывов, под атакой оказались две ТЭЦ
В Киеве прогремела серия мощных взрывов, под атакой оказались две ТЭЦ

Ранее стало известно, что на Украине начнут создавать полосы инженерных заграждений для организации круговой обороны городов. Указ предусматривает меры по развитию инженерных заграждений и определяет механизмы их реализации для обеспечения обороны населённых пунктов. При этом конкретные планы строительства укреплений украинские власти решили не раскрывать. Само решение имеет гриф «Для служебного пользования», поэтому его содержание отсутствует в открытом доступе.

Больше новостей о ситуации на Украине и работе энергетической инфраструктуры — в разделе СВО на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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