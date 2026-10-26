Зеленский распорядился готовить города Украины к круговой обороне

На Украине начнут создавать полосы инженерных заграждений для организации круговой обороны городов. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Речь идёт об указе № 1067/2026 от 26 октября, который утверждает решение СНБО, принятое ещё 25 сентября. Оно предусматривает меры по развитию инженерных заграждений и определяет механизмы их реализации для обеспечения обороны населённых пунктов.

При этом конкретные планы строительства укреплений украинские власти решили не раскрывать. Само решение СНБО имеет гриф «Для служебного пользования», поэтому его содержание отсутствует в открытом доступе.

Из опубликованного указа невозможно установить, какие именно города будут готовить к круговой обороне, какие сооружения намерены возводить и сколько времени займут работы.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Контроль за выполнением решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Игоря Клименко.

Одновременно украинский лидер подписал ещё один указ — об актуализации Стратегии национальной безопасности Украины.