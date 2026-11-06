Вооружённые силы России за неделю нанесли один массированный и 11 групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в сводке за период с 31 октября по 6 ноября. Под удары попали предприятия украинской военной промышленности и логистические центры противника.

Минобороны также заявило о поражении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по информации российской стороны, использовались в интересах ВСУ.

В перечне целей ведомство также назвало цеха производства и места хранения крылатых ракет, наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов.

«С 31 октября по 6 ноября текущего года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и 11 групповых ударов», — сообщили в Минобороны.

По информации российского военного ведомства, удары также пришлись по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.