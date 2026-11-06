Один массированный и 11 групповых: В Минобороны подвели итоги ударов за неделю
МО: ВС РФ нанесли массированный и 11 групповых ударов за неделю
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Вооружённые силы России за неделю нанесли один массированный и 11 групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в сводке за период с 31 октября по 6 ноября. Под удары попали предприятия украинской военной промышленности и логистические центры противника.
Минобороны также заявило о поражении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по информации российской стороны, использовались в интересах ВСУ.
В перечне целей ведомство также назвало цеха производства и места хранения крылатых ракет, наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов.
«С 31 октября по 6 ноября текущего года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и 11 групповых ударов», — сообщили в Минобороны.
По информации российского военного ведомства, удары также пришлись по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
Неделей ранее Минобороны сообщало о двух массированных и девяти групповых ударах по объектам на Украине. Тогда среди заявленных целей также назывались предприятия военной промышленности, логистические центры, энергетическая и транспортная инфраструктура. Что удалось поразить с 24 по 30 октября — в материале Life.ru.