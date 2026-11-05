Российский разведчик с позывным Никипел почти три месяца в одиночку удерживал позицию на Днепропетровском направлении, несмотря на непрерывные атаки ВСУ. За это время противник пытался выбить его с занимаемого рубежа при помощи танков, артиллерии, беспилотников и пехоты, однако безуспешно. Об этом рассказал сам военнослужащий 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

«Один провёл, ну, где-то три [месяца], наверное. Заскакивали люди, потом уходили. Приходили и уходили дальше на задачи. Но мне с моей точки, которую я держал, уходить никак было, а люди шли дальше», — вспоминает боец на кадрах Минобороны.

По словам Никипела, украинские военные неоднократно пытались прорваться через его участок и зайти в тыл российским штурмовикам, которые наступали на населённый пункт. Разведчик утверждает, что пресёк попытки проникновения не менее десяти групп противника. Для отражения атак ему приходилось использовать автомат, гранаты и заранее установленные растяжки.

«Противник на меня сильно злился, но ничего не мог сделать. Там аж чёрные пятна, выжигали, и всё равно не могли выбить», — рассказал военнослужащий.

ВСУ, по словам разведчика, пытались атаковать его не только с воздуха, но и с нескольких направлений на земле. Когда постоянные обстрелы окончательно разрушили основное укрытие, Никипел перебрался на запасную позицию в том же районе и продолжил выполнять задачу. Всего, как утверждает боец, он провёл в окопах восемь месяцев, столкнувшись с холодом, дождями и постоянной угрозой ударов беспилотников.

Несмотря на длительное пребывание практически в одиночестве, разведчик не оставался без поддержки сослуживцев. Командиры передавали ему сведения о передвижениях противника, полученные с воздуха, а операторы российских дронов доставляли на позицию продукты, воду, одежду и боеприпасы.

«Наши птицы всегда приглядывали. Меня никогда не бросали ребята. Кормили, поили, одевали даже. Что могли, то и отправляли — каши, тушёнка, сухпаёк, сладенькое присылали, радовали», — поделился Никипел.

По словам бойца, атаки прекратились после уничтожения сил противника на этом участке. За выполнение боевой задачи разведчика наградили орденом Мужества.

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