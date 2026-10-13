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Опубликовано 13 октября, 12:08

12 часов один против врага: Боец СВО удержал позицию и спас от смерти раненого товарища

Боец СВО 12 часов в одиночку держал оборону под Клещеевкой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Участник спецоперации Владислав Панин в 2024 году двенадцать часов удерживал позицию у железнодорожного полотна возле Клещеевки в ДНР и ликвидировал не меньше шести бойцов ВСУ. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам военного, когда он выдвинулся к опорному пункту у железной дороги перед населённым пунктом, ему удалось уничтожить противника, но затем по его позиции начали работать украинские беспилотники «Баба-Яга».

«В течение 12 часов, с семи утра до семи вечера, мне в одиночку приходилось держать оборону возле железной дороги», — рассказал Панин.

Позже по рации ему передали, что за железнодорожной насыпью с другой стороны кто-то окопался, и, вероятно, это был неприятель. Панин отправился проверить обстановку.

По его словам, он проверил лесополосу, однако врага там не обнаружил. Вместо противника ему попался раненый российский военнослужащий: он помог ему перебраться через железнодорожные пути и укрыл в блиндаже.

После того как Панина эвакуировали и он прошёл лечение, военный снова оказался в строю. К тому моменту его батальон отвели на переформирование, где Панину доверили командование взводом связи. Клещеевку российские войска взяли под контроль 22 мая 2024 года.

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До этого Life.ru рассказывал, что боец группировки войск «Центр» Денис Любченко сошёлся в ножевой схватке с грузинским наёмником ВСУ. Схватка произошла при освобождении одного из населённых пунктов Донбасса. В ближнем бою российский военный одержал верх над противником.

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Вероника Бакумченко
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