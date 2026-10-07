«Скрепил зубы и поднялся»: Разведчик Морпех закончил штурм с пулей между позвонками

Старший лейтенант с позывным Морпех продолжил штурмовать позицию противника после пулевого ранения в шею и вместе с группой выполнил боевую задачу. Об этом командир разведывательной группы 80-го гвардейского отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» рассказал RT.

Морпех родился в Макеевке, проходил срочную службу в Севастополе, учился в Луганской академии внутренних дел и работал в патрульно-постовой службе. Затем он служил в народном ополчении, а в 2022 году уволился из органов внутренних дел и заключил контракт с Минобороны.

«Это моё решение. Это мой осознанный выбор, чем горжусь», — рассказал военнослужащий.

Один из самых тяжёлых эпизодов произошёл в 2023 году под Водяным. Группа получила задачу занять опорный пункт противника, а Морпех, который тогда был пулемётчиком-разведчиком, решил зайти с правого фланга. Когда до окопа оставалось около четырёх-пяти метров, его ранили в шею.

«Сопоставимо это было с ударом в челюсть. Меня развернуло в противоположную сторону. Понимая, что парни остаются без прикрытия, я скрепил зубы, нашёл силы, поднялся, и мы штурмовали установленную позицию», — вспоминает Морпех.

По словам старшего лейтенанта, задачу удалось выполнить, а четверых военнослужащих противника взяли в плен. Уже в госпитале выяснилось, что пуля застряла между двумя шейными позвонками.

В другой раз Морпех сам вызвался эвакуировать раненого сослуживца. Он подбадривал товарища, помогавшего нести бойца, и группа смогла доставить пострадавшего в зону, где ему оказали помощь. Военнослужащий выжил и, по словам разведчика, до сих пор благодарит его при встречах.

После окончания СВО старший лейтенант хочет вернуться к мирной жизни, отдохнуть у моря и встретиться с боевыми товарищами за большим столом. Накопленный опыт он рассчитывает передавать новым поколениям военнослужащих, в том числе знания о маскировке и тактике.

Ранее Life.ru рассказывал о бойце с позывным Протока, который почти 10 километров нёс раненого товарища под угрозой атак беспилотников. Во время эвакуации военнослужащим пришлось восемь раз укрываться от дронов, а путь до безопасной зоны занял несколько часов. Несмотря на постоянную опасность и тяжёлую нагрузку, Протока не оставил сослуживца и сумел доставить его туда, где раненому оказали помощь.