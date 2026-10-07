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Опубликовано 7 октября, 11:00

Дедушек бросили на убой: Один боец ВС РФ без боя взял в плен восемь пожилых солдат ВСУ

Восемь военных ВСУ старше 60 лет сдались в плен бойцу группировки «Восток»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

В Запорожской области восемь военнослужащих вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен одному российскому солдату из группировки войск «Восток». Об этом рассказал РИА «Новости» стрелок с позывным Добрый.

По словам российского военного, инцидент произошёл на одном из опорных пунктов противника. Группа украинских бойцов предпочла сложить оружие и выйти с поднятыми руками ещё до того, как российские штурмовые группы начали огневую работу по укреплению.

Как подчеркнул военнослужащий ВС РФ, весь сдавшийся личный состав оказался пенсионного возраста — всем мобилизованным было больше 60 лет. Мужчины находились в крайне подавленном психологическом состоянии, были полностью деморализованы и сильно напуганы происходящим, из-за чего отказались оказывать даже минимальное сопротивление. В результате грамотных действий бойца обошлось без боестолкновения и потерь.

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Солдаты ВСУ сдались в плен после гибели 125 побратимов в бою под Харьковом

Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения при штурме Егоровки в Запорожской области заходили в населённый пункт сразу с трёх направлений. По его словам, продвижение шло стремительно.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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