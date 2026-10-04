Километровые пробки образовались у Северного моста в Киеве после прилётов
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В Киеве образовались огромные пробки в районе Северного моста, по которому был ранее нанесён удар. В местных пабликах очевидцы публикуют колонны машин, ожидающие проезда.
Пробки у Северного моста в Киеве. Видео © Telegram / Киев 24 news
По словам киевских водителей, со стороны правого берега по мосту пропускают исключительно группы по 10 автомобилей. Время ожидания проезда растягивается на часы.
Как сообщалось, большая яма образовалась в дорожном полотне Северного моста в Киеве после атаки беспилотника. Асфальт вокруг места попадания повреждён, однако движение по переправе полностью не остановлено. Накануне Северный мост уже попадал под удар. Тогда на переправе повредило дорожное полотно и контактную сеть троллейбусов, а движение с левого берега на правый временно перекрывали.
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