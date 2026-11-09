Транспорт в Киеве встал намертво — толпы людей пешком идут через Днепр
Жители Киева пешком пересекают Днепр из-за транспортного коллапса после ударов
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Утром 9 ноября на левом берегу Киева возникли заторы из-за ограничений движения по мостам через Днепр. Часть горожан отправилась на другой берег пешком, а желающие уехать на общественном транспорте столкнулись с давкой, сообщает «Страна.ua».
Коллапс в Киеве. Видео © Telegram / Киев INFO; Реальный Киев
Накануне МВД Украины объявило об изменении схем движения между берегами с 9 ноября. На мосту Патона ведомство анонсировало реверсивное движение: утром три полосы из пяти должны работать в сторону правого берега, вечером — в сторону левого.
Грузовики на подъездах к Северному мосту планировали направлять через Подольский мостовой переход. Для грузового транспорта, который следует по Южному мосту с левого берега на правый, объезд предусмотрели через Дарницкий мост.
Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что по Северному мосту в Киеве 7 ноября ударили четыре баллистические ракеты. По словам украинского лидера, всего в рамках этой атаки были запущены шесть ракет, четыре из которых пришлись по переправе через Днепр. Российские военные наносят удары по украинским мостам с целью остановить поставку вооружения и техники для ВСУ.