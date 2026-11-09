Утром 9 ноября на левом берегу Киева возникли заторы из-за ограничений движения по мостам через Днепр. Часть горожан отправилась на другой берег пешком, а желающие уехать на общественном транспорте столкнулись с давкой, сообщает «Страна.ua».

Коллапс в Киеве. Видео © Telegram / Киев INFO; Реальный Киев

Накануне МВД Украины объявило об изменении схем движения между берегами с 9 ноября. На мосту Патона ведомство анонсировало реверсивное движение: утром три полосы из пяти должны работать в сторону правого берега, вечером — в сторону левого.

Грузовики на подъездах к Северному мосту планировали направлять через Подольский мостовой переход. Для грузового транспорта, который следует по Южному мосту с левого берега на правый, объезд предусмотрели через Дарницкий мост.