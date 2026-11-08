Украина столкнулась с нарастающим коммунальным кризисом после массированных ударов. Обстановка продолжает ухудшаться из-за повреждений энергетической и транспортной инфраструктуры, считает бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Свою оценку он высказал в эфире YouTube-канала.

По словам политолога, российские войска применяют не только большое количество беспилотников, но и баллистические ракеты. Он обратил внимание на повреждение Северного моста в Киеве, перебои с электричеством в Житомире и Чернигове, а также проблемы с энергоснабжением и подачей воды в украинской столице.

«Очень тяжёлый, конечно, был удар. Уже не только сотни дронов летят, но и очень много баллистических ракет. По Северному мосту тоже был удар, полотно повреждено, вывели его из строя», — заявил Соскин.

Масштаб повреждений после ночной атаки 7 ноября ранее описал Владимир Зеленский. Российские войска применили 172 беспилотника и 36 баллистических ракет. Украинский политик утверждал, что все ракеты были направлены на Киев и Киевскую область. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил повреждение дорожного полотна Северного моста, троллейбусной контактной сети и линии электропередачи. Движение по переправе перекрыли, однако 8 ноября городские власти объявили о его частичном восстановлении с ограничениями.

Проблемы с украинской энергосистемой обострились ещё в начале ноября. Так, 3 ноября компания «Укрэнерго» сообщила об одной из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру страны. По данным украинской стороны, за сутки по энергообъектам нанесли более 20 ударов. Серьёзные повреждения получили сети передачи и распределения электроэнергии в нескольких областях. К аварийно-восстановительным работам привлекли тысячи специалистов, а первоочередной задачей энергетиков стало подключение критически важных объектов.