Владимир Зеленский заявил, что главной целью ночной атаки российских войск стала энергетическая инфраструктура Украины. По его словам, в ходе комбинированного удара были применены 172 беспилотника и 36 баллистических ракет. Все ракеты, как утверждает украинский политик, направлялись на Киев и Киевскую область.

В своём Telegram-канале Зеленский сообщил, что после ночных ударов в украинской столице возникли серьёзные перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением.

Кроме того, по его утверждению, в Киевской области были атакованы подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии от Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций в столицу и центральные регионы Украины.

В свою очередь, Министерство обороны России сообщило о поражении объектов военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры Киева и области. В ведомстве заявили, что эти объекты использовались для обеспечения украинских вооружённых сил.

На фоне ночных событий мэр Киева Виталий Кличко показал повреждения Северного моста после ракетных попаданий. На опубликованных кадрах видны пробоины в дорожном полотне. По словам градоначальника, также повреждены контактная сеть троллейбусов и линия электропередачи. Движение по переправе полностью перекрыли.

Напомним, ранее Life.ru сообщал о повреждении четырёх украинских ТЭС и нескольких электроподстанций в результате ударов 3 ноября. Тогда, по информации украинских источников, пострадали энергетические объекты в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.