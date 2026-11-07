Чернигов на севере Украины оказался полностью обесточен. Из-за отсутствия электричества в городе остановлено движение общественного электротранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

По информации местных властей, отключение произошло на фоне ночных ударов 7 ноября. Сейчас электротранспорт не выходит на маршруты, поскольку его работа зависит от энергоснабжения. Когда подачу электричества удастся восстановить, в горсовете пока не уточнили.

Проблемы с энергоснабжением в регионе наблюдались и до полного обесточивания областного центра. Ещё 5 ноября в Черниговской области ввели дополнительные аварийные отключения. Тогда ограничения затронули даже линии, обеспечивающие работу объектов критической инфраструктуры.

На следующий день украинское Минэнерго сообщило о новых отключениях электричества сразу в семи областях страны. Ведомство предупредило, что восстановительные работы осложняются повторными повреждениями энергообъектов.