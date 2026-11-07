Северный мост в Киеве попал под удар четырёх ракет, заявил Зеленский
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По Северному мосту в Киеве 7 ноября ударили четыре баллистические ракеты. Об этом заявил Владимир Зеленский.
По словам украинского лидера, всего в рамках этой атаки были запущены шесть ракет, четыре из которых пришлись по переправе через Днепр.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении Северного моста в результате ночного ракетного удара. По его данным, пострадали дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линия электропередачи. Движение по мосту перекрыли в обоих направлениях.
Зеленский также заявлял, что в ночь на 7 ноября по Киеву и области были выпущены 36 ракет, летевших по баллистической траектории. По его словам, украинская ПВО смогла обезвредить лишь четыре из них.
Ранее Life.ru публиковал кадры повреждённого Северного моста в Киеве, которые показал Виталий Кличко. На видео были видны пробоины в дорожном покрытии. Киевские власти сообщили о повреждении транспортной и энергетической инфраструктуры переправы.