По Северному мосту в Киеве 7 ноября ударили четыре баллистические ракеты. Об этом заявил Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, всего в рамках этой атаки были запущены шесть ракет, четыре из которых пришлись по переправе через Днепр.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении Северного моста в результате ночного ракетного удара. По его данным, пострадали дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линия электропередачи. Движение по мосту перекрыли в обоих направлениях.

Зеленский также заявлял, что в ночь на 7 ноября по Киеву и области были выпущены 36 ракет, летевших по баллистической траектории. По его словам, украинская ПВО смогла обезвредить лишь четыре из них.