Российские войска поразили электроподстанцию «Северная» напряжением 330 кВ в районе Новых Петровцев Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, объект обеспечивал электроэнергией предприятия украинской военной промышленности.

В Минобороны уточнили, что под удар попала именно высоковольтная подстанция, задействованная в энергоснабжении военных производств.

Новые Петровцы расположены к северу от Киева, в Вышгородском районе. Подстанции напряжением 330 кВ относятся к крупным узлам электрической сети, через которые электроэнергия передаётся для дальнейшего распределения между потребителями.

Удар по «Северной» произошёл на фоне продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Ранее 7 ноября Минобороны сообщило о поражении Трипольской ТЭС и подстанции «Киевская» напряжением 750 кВ. Ведомство заявило, что эти объекты также использовались для обеспечения украинской армии.