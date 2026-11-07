Удар по энергоузлу под Киевом: ВС РФ поразили подстанцию «Северная», снабжавшую предприятия ВПК
Минобороны сообщило о поражении подстанции «Северная» под Киевом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска поразили электроподстанцию «Северная» напряжением 330 кВ в районе Новых Петровцев Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, объект обеспечивал электроэнергией предприятия украинской военной промышленности.
В Минобороны уточнили, что под удар попала именно высоковольтная подстанция, задействованная в энергоснабжении военных производств.
Новые Петровцы расположены к северу от Киева, в Вышгородском районе. Подстанции напряжением 330 кВ относятся к крупным узлам электрической сети, через которые электроэнергия передаётся для дальнейшего распределения между потребителями.
Удар по «Северной» произошёл на фоне продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Ранее 7 ноября Минобороны сообщило о поражении Трипольской ТЭС и подстанции «Киевская» напряжением 750 кВ. Ведомство заявило, что эти объекты также использовались для обеспечения украинской армии.
Ранее Life.ru рассказывал об ударе по подстанции «Новокиевская» в Хотове 30 октября. Затем, 4 ноября, российские военные заявили о поражении подстанций «Наливайковка» и «Чижовка» в Киевской и Житомирской областях. А 6 ноября под удар беспилотников попал аккумуляторный парк хранения энергии в Белой Церкви.
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