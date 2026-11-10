Киев и прилегающие районы столкнулись с энергетическим кризисом, который может обернуться ещё более серьёзными проблемами для жителей. Электричество в некоторых местах отсутствует по несколько суток, а перебои с энергоснабжением ставят под угрозу работу водопровода. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинская столица и область находятся в худшем положении с начала вооружённого конфликта.

Свою оценку она опубликовала 9 ноября в социальной сети X. По словам Мендель, ситуация с коммунальной инфраструктурой продолжает ухудшаться на фоне ударов по энергетическим объектам. Особенно тяжёлые последствия для региона, как она отметила, связаны с повреждениями Трипольской теплоэлектростанции.

«Киев и прилегающая область сейчас в самом плачевном состоянии с начала конфликта», — написала бывшая представительница украинского лидера.

Мендель обратила внимание на то, что Трипольская ТЭС играет важную роль в энергоснабжении сразу нескольких регионов Украины. Электростанция обеспечивает генерацию электроэнергии для Киевской, Черкасской и Житомирской областей, поэтому её повреждения создают дополнительные сложности для энергетической системы.

Наиболее ощутимыми последствиями для населения стали продолжительные отключения электричества. Как утверждает экс-пресс-секретарь Зеленского, некоторые жители Киева и области остаются без света по несколько дней подряд.

Проблемы с электроснабжением отражаются и на работе водопроводной инфраструктуры. Насосные станции зависят от электричества, поэтому перебои в энергосистеме способны привести к снижению давления или полной остановке подачи воды. По оценке Мендель, столичная система водоснабжения уже работает с большим напряжением и существует риск её дальнейшего выхода из строя.

Между тем украинская энергетическая компания «Центрэнерго» 9 ноября подтвердила новые серьёзные повреждения Трипольской ТЭС. Представители предприятия сообщили, что окончательные масштабы разрушений пока неизвестны: специалистам предстоит обследовать оборудование и определить объём восстановительных работ.

Ранее Life.ru писал, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил о чрезвычайно тяжёлой ситуации с электроснабжением украинской столицы после ударов по энергетической инфраструктуре. Из-за масштабных перебоев с электричеством в городе возникли проблемы не только со светом, но и с отоплением и подачей воды. Трипольская ТЭС и электроподстанция «Киевская», по данным Минобороны России, попали под удар ВС РФ.