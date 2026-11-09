Европейские обещания финансовой поддержки Украины столкнулись с новым вопросом: хватит ли у самого Евросоюза ресурсов, чтобы продолжать оплачивать растущие потребности Киева? Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель усомнилась, что Брюссель сможет привлечь ещё 45 миллиардов евро сверх уже согласованного кредита. Своими сомнениями она поделилась в социальной сети X.

По оценке Мендель, финансовые потребности Украины значительно превышают ранее предусмотренные объёмы помощи. Она напомнила, что Киев рассчитывает получить дополнительно 70 миллиардов евро, а Евросоюз рассматривает возможность предоставить около 45 миллиардов из этой суммы. Речь идёт о новом кредитовании по механизму, аналогичному уже согласованной программе на 90 миллиардов евро, которая предполагает использование замороженных российских активов в качестве обеспечения.

«Вопрос о том, удастся ли привлечь эти деньги, остаётся открытым», — подчеркнула экс-пресс-секретарь Зеленского.

Мендель также обратила внимание на то, как, по её мнению, используются поступающие из Европы средства. Она утверждает, что финансовая помощь Брюсселя фактически направляется на продолжение боевых действий, а деньги, которые изначально предназначались для восстановления страны, тоже расходуются на военные нужды.

По словам бывшей представительницы украинского президента, перспективы послевоенного восстановления вызывают у неё серьёзную тревогу. Она считает, что нынешние финансовые решения могут оставить страну с крайне тяжёлыми последствиями после завершения конфликта.

«Даже средства, предназначенные для восстановления, уже потрачены на войну. Страшно представить, что останется от Украины, когда всё это закончится», — заявила Мендель.

Ранее Life.ru писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если страны объединения не договорятся о совместном финансировании Украины. Берлин требует, чтобы все 27 государств участвовали в покрытии потребностей Киева, которые на 2027 год оцениваются примерно в 70 миллиардов евро. Однако ряд европейских стран уже выступил против дополнительных расходов, что осложняет поиск общего решения.