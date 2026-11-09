Киев, Одесса и другие крупные города Украины рискуют остаться без электричества на срок до двух недель в случае повреждения ключевых соединений с общей энергосистемой страны. Такой сценарий допустил украинский энергетический эксперт Андриан Прокип, предупредив, что наиболее уязвимы населённые пункты, которым не хватает собственной генерации.

По словам специалиста, российские войска пытаются вывести из строя подстанции и линии электропередачи, обеспечивающие украинскую столицу электричеством. Аналогичная угроза существует для Одессы, которая также сильно зависит от внешних поставок энергии.

«Если им удастся отрезать города, блэкаут может продлиться три дня, пять дней, неделю или даже две недели», — предупредил Прокип.

В числе других уязвимых городов эксперт назвал Чернигов, Сумы и Харьков. На тяжесть последствий влияют близость к районам боевых действий, количество линий подключения к энергосистеме и наличие собственных электростанций.

Серьёзные проблемы с электроснабжением наблюдаются и в Днепре. Как ранее сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, Приднепровская ТЭС после повреждений перестала вырабатывать электроэнергию, а часть подстанций оказалась разрушена.

Ситуацию осложняет приближение зимних холодов, когда потребление электроэнергии возрастает. По оценке Прокипа, масштаб возможных отключений будет зависеть от дальнейших повреждений инфраструктуры и скорости восстановительных работ.