Масштабные перебои с электричеством в украинских городах всё сильнее сказываются на повседневной жизни населения. В Киеве перестали работать метро и скоростной трамвай, а власти предупредили о возможных проблемах с водоснабжением. Как утверждают опрошенные газетой «Взгляд» эксперты, энергетические ресурсы направляются в том числе на нужды украинской армии.

«У Украины хватило бы энергии для обеспечения граждан страны, если бы власти разумно распределяли имеющиеся ресурсы. На деле же офис Зеленского предпочитает направлять электричество военным в надежде на то, что это принесёт хоть какой-то результат на поле боя», — пишет газета.

Сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук указывает на разрушение прежней системы распределения мощностей. Повреждения энергетических объектов в Киеве, Харькове, Днепропетровске и Одессе отражаются на снабжении других регионов страны.

Экономист Иван Лизан считает, что сохранившихся атомных электростанций теоретически хватило бы для покрытия базовых потребностей гражданского населения. Но повреждение магистральных подстанций мешает передавать электричество из западных областей в центральные и восточные. На этом фоне продолжаются споры о том, как распределяются оставшиеся ресурсы. По словам Лизана, украинское оборонное производство рассредоточено по небольшим мастерским и объектам гражданской инфраструктуры.

Военный эксперт Василий Дандыкин связывает энергетические проблемы с сокращением возможностей ВСУ по производству и применению беспилотников. Он также указывает на нехватку топлива и сложности с железнодорожными перевозками, которые затрудняют доставку военных грузов.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал городские власти Киева из-за продолжительных перебоев с электричеством и водой. Он связал проблемы с подготовкой к отопительному сезону и последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре. Для устранения последствий повреждений правительство Украины рассчитывает ускорить восстановительные работы и привлечь дополнительные ремонтные бригады. Проблемы с энергоснабжением также обсуждались применительно к Харькову, Днепропетровску, Одессе и ряду областей.