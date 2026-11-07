Киев столкнулся с острой нехваткой водителей общественного транспорта: в коммунальном предприятии «Киевпастранс» незаполненными остаются 40% водительских вакансий. При этом автобусов в украинской столице больше, чем людей, способных ими управлять. Об этом мэр города Виталий Кличко рассказал в интервью «Суспільне».

По словам градоначальника, кадровый дефицит особенно осложняет работу транспорта во время перебоев в метрополитене. Власти пытаются увеличить количество автобусов на маршрутах между левым и правым берегами Днепра, однако нехватка сотрудников не позволяет использовать все имеющиеся машины.

«Ключевая проблема очень проста: у нас больше автобусов, чем водителей», — признал Кличко.

Для решения проблемы в Киеве начали обучать женщин профессии водителя автобуса. Однако, как отметил мэр, даже эта мера пока не позволяет устранить кадровый голод. Городу также остро не хватает слесарей, монтажников и электриков, из-за чего некоторым сотрудникам приходится работать за двоих.

Ситуацию осложняют повреждения транспортной и энергетической инфраструктуры. После удара 27 октября пострадали конструкции Южного моста, включая объекты метрополитена. Для перевозки пассажиров город организовал дополнительные автобусные маршруты, но полностью заменить ими подземку невозможно.

Ранее Виталий Кличко обвинил центральные власти Украины в создании препятствий для работы столичной администрации и попытках отстранить его от должности. По мнению градоначальника, действия руководства страны фактически разрушают Киев. Так он отреагировал на критику со стороны Владимира Зеленского из-за проблем с отоплением и электроснабжением.