Украину предстоящей зимой может ждать гуманитарный кризис, который окажется тяжелее прошлогоднего и начнётся значительно раньше. Эксперты, опрошенные CNN, предупреждают, что повреждения энергетической инфраструктуры, длительные отключения электричества и растущие экономические проблемы создают серьёзную угрозу для населения страны.

Как пишет CNN, особенно тревожный прогноз озвучил исследователь Восточной Европы международной организации по мониторингу конфликтов ACLED Кристиан Влас. По его оценке, последствия разрушения инфраструктуры могут стать заметно тяжелее, чем во время предыдущего отопительного сезона.

«Этой зимой мы увидим ужасную гуманитарную ситуацию, причём гораздо раньше, чем в прошлом году», — заявил эксперт.

Руководитель направления международного сотрудничества лондонского аналитического центра New Eurasian Strategies Centre Джон Лоу также обратил внимание на масштаб проблем, с которыми столкнулась Украина. Он считает, что многие европейские союзники Киева пока не осознают всей серьёзности положения и недооценивают финансовую нагрузку, которая может лечь на них в ближайшие месяцы.