В украинском Днепропетровске произошло второе за последние две недели масштабное отключение электричества. Из-за блэкаута в городе полностью остановился электротранспорт, возникли перебои с водоснабжением и отоплением. О последствиях сообщил мэр Борис Филатов.

По словам градоначальника, все тяговые подстанции остались без электричества, поэтому движение трамваев и троллейбусов пришлось прекратить. Метрополитен также не работает, однако его станции открыты для жителей в качестве укрытий. На городские маршруты выводят дополнительные автобусы.

Серьёзные трудности возникли и с подачей воды. На левом берегу Днепра водоснабжение восстанавливают с помощью генераторов, а на правом энергетики продолжают ремонтные работы.

Отдельной проблемой остаётся отопление. Из-за резких перепадов электроснабжения нарушается работа насосного оборудования, возникают гидроудары и повреждения труб. Это осложняет запуск теплосетей и восстановление подачи тепла в жилые дома.

Городские больницы продолжают принимать пациентов благодаря автономным источникам питания и необходимым запасам. По информации местных властей, лечебный процесс не прерывается.

Новые отключения последовали после ночных ударов по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. Украинские власти сообщили о повреждении объектов энергоснабжения. В регионе ввели экстренные ограничения, при которых обычные графики отключений не действуют.