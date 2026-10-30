«Система не выдерживает»: В Днепре после нового блэкаута встал электротранспорт

Днепр вновь столкнулся с масштабным отключением электричества, из-за которого в городе остановились трамваи, троллейбусы и метрополитен. Единственным доступным видом общественного транспорта остались автобусы. О критической ситуации с энергоснабжением сообщил мэр Борис Филатов.

«Энергетики работали всю ночь, но система не выдерживает», — заявил градоначальник.

По его словам, специалисты продолжают восстанавливать подачу электричества, однако сети не справляются с нагрузкой. Раскрывать дополнительные подробности происходящего чиновник отказался, заверив, что ответственные службы принимают необходимые меры.

Филатов обратился к горожанам с просьбой по возможности отказаться от поездок и провести день дома. Накануне вечером без света остались свыше 350 тысяч абонентов в Днепре и ближайших населённых пунктах. За ночь электроснабжение удалось частично наладить, однако утром 30 октября произошёл очередной сбой.

Отдельное предупреждение касалось водоснабжения. Мэр настоятельно рекомендовал жителям держать дома запас питьевой воды минимум на одни-двое суток. При этом городские системы водоснабжения и водоотведения продолжают функционировать благодаря резервным генераторам.