В Конотопе под Сумами пятые сутки нет света

Украинский Конотоп в Сумской области пятые сутки живёт без стабильного электроснабжения. В городе заканчивается дизельное топливо для генераторов, а часть разрушенных энергообъектов уже невозможно восстановить. Об этом сообщил мэр Артём Семенихин, передаёт украинское издание «Страна».

По словам градоначальника, ситуация с энергетикой остаётся критической. Электричество удаётся подавать преимущественно в городскую больницу, иногда — на объекты водоснабжения. При этом сроки полноценного восстановления электроснабжения неизвестны.

Дополнительной проблемой стала нехватка топлива. Семенихин предупредил, что имеющиеся запасы дизеля подходят к концу. Для поддержания работы генераторов городу срочно требуется не менее 40 тонн горючего.