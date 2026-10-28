В Конотопе под Сумами пятые сутки нет света
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Украинский Конотоп в Сумской области пятые сутки живёт без стабильного электроснабжения. В городе заканчивается дизельное топливо для генераторов, а часть разрушенных энергообъектов уже невозможно восстановить. Об этом сообщил мэр Артём Семенихин, передаёт украинское издание «Страна».
По словам градоначальника, ситуация с энергетикой остаётся критической. Электричество удаётся подавать преимущественно в городскую больницу, иногда — на объекты водоснабжения. При этом сроки полноценного восстановления электроснабжения неизвестны.
Дополнительной проблемой стала нехватка топлива. Семенихин предупредил, что имеющиеся запасы дизеля подходят к концу. Для поддержания работы генераторов городу срочно требуется не менее 40 тонн горючего.
Ранее Life.ru сообщал, что на Украине не хватает денег и специалистов для восстановления повреждённой энергетической инфраструктуры. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко оценил потребность в финансировании примерно в 20 млрд гривен и предупредил, что дефицит квалифицированных работников осложняет ремонт энергообъектов.