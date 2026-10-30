Аэропорты Шереметьево и Жуковский заработали после отражения атаки 862 БПЛА
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В московских аэропортах Шереметьево и Жуковский отменили временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в своём официальном Telegram-канале.
«Аэропорты Жуковский, Шереметьево: сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Обе воздушные гавани вновь могут обслуживать прилетающие и вылетающие самолёты. Ранее введённые ограничения временно препятствовали выполнению рейсов. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание у авиакомпаний и на сайтах аэропортов.
Ранее Life.ru сообщал, что за вечер 29 октября и ночь на 30 октября в сторону Московского региона направлялись 862 беспилотника. По словам мэра столицы Сергея Собянина, большинство воздушных целей уничтожили на дальних рубежах, ещё 170 БПЛА нейтрализовали на подлёте к Москве.