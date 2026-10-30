Аэропорты Шереметьево и Жуковский заработали после отражения атаки 862 БПЛА

В московских аэропортах Шереметьево и Жуковский отменили временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в своём официальном Telegram-канале.

«Аэропорты Жуковский, Шереметьево: сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Обе воздушные гавани вновь могут обслуживать прилетающие и вылетающие самолёты. Ранее введённые ограничения временно препятствовали выполнению рейсов. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание у авиакомпаний и на сайтах аэропортов.