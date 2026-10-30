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Регион
Опубликовано 30 октября, 08:30

Аэропорты Шереметьево и Жуковский заработали после отражения атаки 862 БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В московских аэропортах Шереметьево и Жуковский отменили временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в своём официальном Telegram-канале.

«Аэропорты Жуковский, Шереметьево: сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Обе воздушные гавани вновь могут обслуживать прилетающие и вылетающие самолёты. Ранее введённые ограничения временно препятствовали выполнению рейсов. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание у авиакомпаний и на сайтах аэропортов.

862 дрона за 11 часов: Воздушная атака на Москву стала одной из крупнейших в за два года
862 дрона за 11 часов: Воздушная атака на Москву стала одной из крупнейших в за два года

Ранее Life.ru сообщал, что за вечер 29 октября и ночь на 30 октября в сторону Московского региона направлялись 862 беспилотника. По словам мэра столицы Сергея Собянина, большинство воздушных целей уничтожили на дальних рубежах, ещё 170 БПЛА нейтрализовали на подлёте к Москве.

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Наталья Афонина
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