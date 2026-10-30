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Регион
Опубликовано 30 октября, 07:50

За вечер и ночь в сторону Москвы летели 862 БПЛА, 170 сбили на подлёте к городу

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

В сторону Московского региона за вечер 29 октября и ночь на 30 октября направлялись 862 беспилотника. Большинство воздушных целей российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё на дальних рубежах, а 170 БПЛА нейтрализовали непосредственно на подлёте к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

«В период с 20:30 29 октября до 07:30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах. 170 беспилотников нейтрализовано на подлёте к Москве», — написал градоначальник.

О каких-либо последствиях на земле на данный момент неизвестно.

За вечер и ночь над Калужской областью уничтожили 94 беспилотника
За вечер и ночь над Калужской областью уничтожили 94 беспилотника

Ранее Life.ru рассказывал, что за ночь над Тульской областью сбили 21 украинский беспилотник. При этом в регионе продолжает действовать предупреждение о ракетной и беспилотной опасности.

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Александр Блинов
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