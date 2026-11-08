Жители Киева массово жалуются на продолжительные отключения электричества и несоблюдение установленных графиков. В некоторых домах света не было до пяти суток, а обращения к энергетикам не приносили результата. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на местных жителей.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в отдельных домах Шевченковского района. Жительница столицы Наталья Калиниченко рассказала, что на улице Юрия Глушка электричество отсутствовало с 1 ноября. По её словам, жильцы неоднократно обращались в ДТЭК, коммунальные службы и районную администрацию, однако получали лишь просьбы подождать.

При этом соседние здания, подключённые к той же линии, продолжали получать электричество с перерывами. В проблемных домах свет иногда появлялся всего на 15 минут, после чего снова пропадал. К отключениям добавились перебои с отоплением и водоснабжением.

Недовольство горожан вылилось в уличные протесты. Жители микрорайона Виноградарь перекрывали дороги, пытаясь привлечь внимание к отсутствию электричества на протяжении трёх суток. Аналогичные акции проходили в районе Академгородка, Оболони и станции метро «Житомирская».

В социальных сетях киевляне также жалуются на расхождения между фактической ситуацией и информацией энергетиков. По словам некоторых пользователей, при обращении в ДТЭК им сообщали, что электричество по их адресам уже есть либо его подачу скоро восстановят, хотя дома продолжали оставаться без света.

В самой энергокомпании длительные перебои объясняют многочисленными авариями. По версии ДТЭК, повреждения энергетической инфраструктуры и высокая нагрузка на сети приводят к дополнительным неисправностям. После возобновления подачи электричества жители одновременно включают мощные бытовые приборы, что создаёт риск новых аварий.

Между тем опубликованные графики на 8 ноября предусматривают для отдельных групп потребителей Киева около 18 часов без электричества за сутки. Фактическая продолжительность отключений может оказаться больше из-за аварий и экстренных ограничений.