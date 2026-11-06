В Киеве жители вновь вышли на проезжую часть из-за продолжительных отключений электричества. На этот раз акция прошла в микрорайоне Виноградарь, где люди, по сообщениям местных Telegram-каналов, перекрыли дорогу. На участке образовался затор, движение транспорта оказалось заблокировано.

Жители Киева снова перекрыли дорогу из-за отключений света. Видео © Telegram / УНИАН

Причиной недовольства стали длительные перебои с электроснабжением жилых домов. Киевляне пытаются привлечь внимание к проблеме, выходя на улицы и мешая проезду автомобилей.

Это уже не первый подобный случай за последние дни. Вечером 4 ноября жители украинской столицы выходили на дороги в районах Академгородка, Оболони и станции метро «Житомирская». На опубликованных кадрах были видны скопления автомобилей и люди на проезжей части.

В частности, жители одного из домов на улице Иорданской жаловались, что почти пять суток оставались без стабильного электроснабжения. По их словам, электричество иногда появлялось всего на 20 минут, после чего вновь пропадало. При этом полиция Киева позднее сообщала, что после общения с гражданами движение на участках предыдущих акций осуществлялось беспрепятственно.