Российские войска нанесли серию ударов по железнодорожно-автомобильному мосту в районе Затоки Одесской области. За полчаса по транспортному переходу применили 18 ракет и управляемых авиабомб, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, целью атаки стало нарушение транспортного сообщения между юго-западными районами Одесской области и остальной территорией Украины. Мостовой переход расположен между Каролино-Бугазом и Затокой и используется как для железнодорожного, так и для автомобильного движения.

Утверждается, что обстрел продолжался около 30 минут. За это время по объекту выпустили в общей сложности 18 ракет и авиабомб со спутниковым наведением.