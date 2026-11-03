18 ракет и авиабомб за полчаса: российские войска атаковали стратегический мост под Одессой
Военкоры сообщили об ударе 18 ракет и авиабомб по мосту в Затоке под Одессой
Обложка © Wikipedia / Джулиан Ньюча
Российские войска нанесли серию ударов по железнодорожно-автомобильному мосту в районе Затоки Одесской области. За полчаса по транспортному переходу применили 18 ракет и управляемых авиабомб, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным военкоров, целью атаки стало нарушение транспортного сообщения между юго-западными районами Одесской области и остальной территорией Украины. Мостовой переход расположен между Каролино-Бугазом и Затокой и используется как для железнодорожного, так и для автомобильного движения.
Утверждается, что обстрел продолжался около 30 минут. За это время по объекту выпустили в общей сложности 18 ракет и авиабомб со спутниковым наведением.
Напомним, осенью российские войска нанесли серию ударов по мостам через Днепр на Украине. В начале октября Минобороны РФ сообщило о поражении Северного моста в Киеве, который использовался для переброски военных грузов и личного состава ВСУ. Позднее под удар попал Южный мост украинской столицы, а 25 октября российское военное ведомство опубликовало видео атаки беспилотников «Герань» на вантовый мост в Запорожье.
Больше новостей о событиях в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.