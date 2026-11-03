В ночь на 3 ноября взрывы прогремели сразу в четырёх крупных городах Украины. По данным издания «Новое время», громкие звуки раздавались в Киеве, Днепропетровске, Черкассах и Полтаве.

Сообщения поступали на фоне масштабной воздушной тревоги, объявленной в ряде украинских регионов. Предупреждения об опасности отображались на официальной онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации.

Местные издания также сообщали о громких звуках в Харькове, Ровно, Хмельницком и Винницкой области.

По информации украинских СМИ, в воздушном пространстве страны фиксировалось движение ракет и беспилотников. В отдельных регионах звучали повторные сигналы тревоги.

Ранее сообщалось, что экономика Украины потеряла около 4,28 млрд долларов из-за взрывов на различных объектах за первые десять месяцев 2026 года. Эта сумма соответствует 1,9% номинального ВВП страны без учёта возможного ущерба металлургии.