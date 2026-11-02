В Киеве второй раз за час объявили воздушную тревогу, прогремели взрывы
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В Киеве во второй раз за час включили сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального сервиса оповещения населения.
Предупреждения также действуют в восьми областях Украины. Среди них — Сумская, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Киевская, Черниговская, Николаевская и Днепропетровская области.
Взрывы прогремели в пригороде украинской столицы.
Ранее Life.ru писал о перебоях с водоснабжением в четырёх районах украинской столицы. Проблемы возникли после отключения электричества на одном из объектов водопроводной системы. В некоторых жилых домах вода временно пропала полностью. Ситуацию осложняют новые сбои в энергосистеме Киева. 1 ноября компания ДТЭК ввела в столице экстренные отключения электричества.