В Киеве во второй раз за час включили сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального сервиса оповещения населения.

Предупреждения также действуют в восьми областях Украины. Среди них — Сумская, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Киевская, Черниговская, Николаевская и Днепропетровская области.

Взрывы прогремели в пригороде украинской столицы.