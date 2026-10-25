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Опубликовано 25 октября, 10:56

Минобороны заявило об ударе «Гераней» по вантовому мосту у Запорожья

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Минобороны России опубликовало видео поражения вантового моста в районе Запорожья. По данным ведомства, российские военные атаковали переправу с помощью беспилотников «Герань».

Удар, как уточнили в министерстве, нанесли специалисты войск беспилотных систем. На представленных кадрах, по утверждению военного ведомства, зафиксировано поражение сооружения.

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Это не первая атака на данный объект, о которой сообщают российские военные. Ранее Life.ru публиковал кадры авиаударов по тому же вантовому мосту 7 октября. Переправа соединяет левый берег Днепра с островом Хортица. По утверждению Минобороны, ВСУ использовали её для переброски военнослужащих и военных грузов.

Кроме того, Life.ru сообщал о перекрытии движения через плотину ДнепроГЭС в Запорожье 24 октября. По информации местной патрульной полиции, ограничения ввели после российских ударов. Автомобилистам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами через остров Хортица и другие мосты города.

Больше новостей о боевых действиях, военных операциях и работе российских подразделений — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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