Минобороны заявило об ударе «Гераней» по вантовому мосту у Запорожья

Минобороны России опубликовало видео поражения вантового моста в районе Запорожья. По данным ведомства, российские военные атаковали переправу с помощью беспилотников «Герань».

Удар, как уточнили в министерстве, нанесли специалисты войск беспилотных систем. На представленных кадрах, по утверждению военного ведомства, зафиксировано поражение сооружения.

Это не первая атака на данный объект, о которой сообщают российские военные. Ранее Life.ru публиковал кадры авиаударов по тому же вантовому мосту 7 октября. Переправа соединяет левый берег Днепра с островом Хортица. По утверждению Минобороны, ВСУ использовали её для переброски военнослужащих и военных грузов.

Кроме того, Life.ru сообщал о перекрытии движения через плотину ДнепроГЭС в Запорожье 24 октября. По информации местной патрульной полиции, ограничения ввели после российских ударов. Автомобилистам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами через остров Хортица и другие мосты города.