В Запорожье перекрыли проезд по плотине ДнепроГЭС после ударов ВС РФ
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В Запорожье временно полностью перекрыли движение транспорта через плотину ДнепроГЭС после ударов ВС РФ по мостам. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции.
Для объезда водителям предлагают Арочный мост на острове Хортица и мост имени Преображенского. Также указан Вантовый мост как вариант маршрута. Срок возобновления движения через плотину не указан. Водителям рекомендуют следить за официальными сообщениями полиции и учитывать ограничения при планировании поездок.
Ранее Life.ru рассказывал, что Вантовый мост, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица в Запорожье, получил повреждения после авиаударов РФ.
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