В Запорожье перекрыли проезд по плотине ДнепроГЭС после ударов ВС РФ

В Запорожье временно полностью перекрыли движение транспорта через плотину ДнепроГЭС после ударов ВС РФ по мостам. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции.

Для объезда водителям предлагают Арочный мост на острове Хортица и мост имени Преображенского. Также указан Вантовый мост как вариант маршрута. Срок возобновления движения через плотину не указан. Водителям рекомендуют следить за официальными сообщениями полиции и учитывать ограничения при планировании поездок.

Ранее Life.ru рассказывал, что Вантовый мост, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица в Запорожье, получил повреждения после авиаударов РФ.