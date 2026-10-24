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Опубликовано 24 октября, 14:49

В Запорожье перекрыли проезд по плотине ДнепроГЭС после ударов ВС РФ

Обложка © Telegram / Оперативно BY HLEP

Обложка © Telegram / Оперативно BY HLEP

В Запорожье временно полностью перекрыли движение транспорта через плотину ДнепроГЭС после ударов ВС РФ по мостам. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции.

Для объезда водителям предлагают Арочный мост на острове Хортица и мост имени Преображенского. Также указан Вантовый мост как вариант маршрута. Срок возобновления движения через плотину не указан. Водителям рекомендуют следить за официальными сообщениями полиции и учитывать ограничения при планировании поездок.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Вантовый мост, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица в Запорожье, получил повреждения после авиаударов РФ.

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Татьяна Миссуми
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