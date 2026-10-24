Взрыв прогремел в Чернигове на фоне воздушной тревоги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Взрыв прогремел в Чернигове на фоне воздушной тревоги. Об этом пишут украинские СМИ. Что именно повреждено, неизвестно.
Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации в Черниговской области сирены не звучат.
Напомним, накануне в Черниговской области уже гремели взрывы. Как сообщали власти, целью ВС РФ стало промышленное предприятие.