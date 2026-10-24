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Опубликовано 24 октября, 13:15

Взрыв прогремел в Чернигове на фоне воздушной тревоги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Взрыв прогремел в Чернигове на фоне воздушной тревоги. Об этом пишут украинские СМИ. Что именно повреждено, неизвестно.

Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации в Черниговской области сирены не звучат.

Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги
Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

Напомним, накануне в Черниговской области уже гремели взрывы. Как сообщали власти, целью ВС РФ стало промышленное предприятие.

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Матвей Константинов
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