Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

В Днепропетровске на юго-востоке Украины вновь прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

В Днепропетровской области действует воздушная тревога. Предупреждения об опасности также объявлены в ряде других регионов Украины.