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Опубликовано 23 октября, 12:37

Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

В Днепропетровске на юго-востоке Украины вновь прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

В Днепропетровской области действует воздушная тревога. Предупреждения об опасности также объявлены в ряде других регионов Украины.

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Ранее Life.ru сообщал о взрывах и повреждении объекта критической инфраструктуры в Днепропетровске. Инцидент произошёл 18 октября на фоне воздушной тревоги. Глава областной военной администрации Александр Ганжа подтвердил повреждение объекта.

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Матвей Константинов
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