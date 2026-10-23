Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua
В Днепропетровске на юго-востоке Украины вновь прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
В Днепропетровской области действует воздушная тревога. Предупреждения об опасности также объявлены в ряде других регионов Украины.
Ранее Life.ru сообщал о взрывах и повреждении объекта критической инфраструктуры в Днепропетровске. Инцидент произошёл 18 октября на фоне воздушной тревоги. Глава областной военной администрации Александр Ганжа подтвердил повреждение объекта.