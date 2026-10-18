В Днепропетровске после взрывов повреждён объект критической инфраструктуры

В Днепропетровске после серии взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Дым от взрыва. Фото © Днепровский меридиан

Украинские паблики публикуют фотографию густого дыма, поднимающегося над городом. До сообщения о повреждении инфраструктуры в Днепропетровске неоднократно раздавались взрывы. В городе и других районах области действовала воздушная тревога.