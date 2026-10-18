В Днепропетровске после взрывов повреждён объект критической инфраструктуры
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В Днепропетровске после серии взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Дым от взрыва. Фото © Днепровский меридиан
Украинские паблики публикуют фотографию густого дыма, поднимающегося над городом. До сообщения о повреждении инфраструктуры в Днепропетровске неоднократно раздавались взрывы. В городе и других районах области действовала воздушная тревога.
Ранее стало известно о новом взрыве во Львове на западе Украины. Утром 18 октября мэр города Андрей Садовый предупредил жителей о приближении беспилотника и призвал укрыться в безопасных местах. В регионе действовала воздушная тревога.