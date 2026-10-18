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Регион
Опубликовано 18 октября, 12:57

В Днепропетровске после взрывов повреждён объект критической инфраструктуры

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Днепропетровске после серии взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Дым от взрыва. Фото © Днепровский меридиан

Дым от взрыва. Фото © Днепровский меридиан

Украинские паблики публикуют фотографию густого дыма, поднимающегося над городом. До сообщения о повреждении инфраструктуры в Днепропетровске неоднократно раздавались взрывы. В городе и других районах области действовала воздушная тревога.

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Ранее стало известно о новом взрыве во Львове на западе Украины. Утром 18 октября мэр города Андрей Садовый предупредил жителей о приближении беспилотника и призвал укрыться в безопасных местах. В регионе действовала воздушная тревога.

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Юрий Лысенко
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