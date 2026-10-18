Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 12:28

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Одессе на юге Украины прогремел взрыв на фоне объявленной в ряде регионов страны воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский «24 канал».

Подробности происшествия пока неизвестны. Ранее стало известно о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области. В результате без электроснабжения остались около 24 тысяч абонентов. Связан ли новый взрыв с повреждением энергообъектов, не уточняется.

Минобороны доложило о групповых ударах по «Новой почте» в Ровно и судну у Одессы
Минобороны доложило о групповых ударах по «Новой почте» в Ровно и судну у Одессы

Накануне в Минобороны РФ сообщали об ударе российских войск по сухогрузу в 40 километрах к югу от порта Одесса. Судно перевозило грузы военного и двойного назначения и было поражено во время перехода по Чёрному морю, а не на стоянке в порту.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar