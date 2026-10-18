В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
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В Одессе на юге Украины прогремел взрыв на фоне объявленной в ряде регионов страны воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский «24 канал».
Подробности происшествия пока неизвестны. Ранее стало известно о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области. В результате без электроснабжения остались около 24 тысяч абонентов. Связан ли новый взрыв с повреждением энергообъектов, не уточняется.
Накануне в Минобороны РФ сообщали об ударе российских войск по сухогрузу в 40 километрах к югу от порта Одесса. Судно перевозило грузы военного и двойного назначения и было поражено во время перехода по Чёрному морю, а не на стоянке в порту.