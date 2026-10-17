Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер

Военнослужащие Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Чёрного моря. Об этом 17 октября сообщили в Министерстве обороны России.

«Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал о новых успехах ВС РФ в зоне СВО. По данным российского военного командования, подразделения группировки «Центр» установили контроль над Добропольем и Алексеево-Дружковкой в ДНР, а группировка «Север» завершила операцию в районе Волчанска.