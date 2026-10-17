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Опубликовано 17 октября, 12:47

Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Военнослужащие Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Чёрного моря. Об этом 17 октября сообщили в Министерстве обороны России.

«Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины», — говорится в сообщении ведомства.

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Больше новостей о действиях российских военных и сообщениях Минобороны — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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