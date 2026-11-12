Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 76 украинских беспилотников самолётного типа. Атаки отражались сразу над шестью регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом 12 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации военного ведомства, дроны были перехвачены и сбиты в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Под удары беспилотников, согласно сводке Минобороны, попали Белгородская, Брянская, Курская и Ростовская области, а также Республика Крым. Часть воздушных целей уничтожили над Азовским морем.

В ведомстве уточнили, что все 76 сбитых аппаратов относились к самолётному типу.