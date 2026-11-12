За день над Россией и Азовским морем сбили 76 украинских БПЛА
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Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 76 украинских беспилотников самолётного типа. Атаки отражались сразу над шестью регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом 12 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации военного ведомства, дроны были перехвачены и сбиты в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Под удары беспилотников, согласно сводке Минобороны, попали Белгородская, Брянская, Курская и Ростовская области, а также Республика Крым. Часть воздушных целей уничтожили над Азовским морем.
В ведомстве уточнили, что все 76 сбитых аппаратов относились к самолётному типу.
Ранее Life.ru сообщал об отражении ночной атаки беспилотников на Ростовскую область. По словам губернатора Юрия Слюсаря, воздушные цели уничтожили в районе Каменска-Шахтинского и Чертковского района. Информации о пострадавших и разрушениях на момент публикации не поступало.