Ростовская область вновь подверглась ночной атаке беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили воздушные цели сразу в двух частях региона. О результатах отражения налёта сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, беспилотники были сбиты в районе города Каменска-Шахтинского и на территории Чертковского района. Оба муниципалитета расположены на севере Ростовской области.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил Слюсарь.

Точное количество уничтоженных беспилотников губернатор в своём сообщении не назвал. Сведения о типах сбитых аппаратов и местах падения их обломков также не приводятся.

Ранее Life.ru писал, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Тульской областью. В посёлке Чернь после атаки обнаружили повреждения остекления многоквартирного дома, однако, по словам губернатора Дмитрия Миляева, никто не пострадал. Глава региона призвал жителей соблюдать осторожность, напомнил о запрете снимать работу ПВО и предупредил, что опасность повторной атаки сохраняется.