Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область
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Ростовская область вновь подверглась ночной атаке беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили воздушные цели сразу в двух частях региона. О результатах отражения налёта сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, беспилотники были сбиты в районе города Каменска-Шахтинского и на территории Чертковского района. Оба муниципалитета расположены на севере Ростовской области.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил Слюсарь.
Точное количество уничтоженных беспилотников губернатор в своём сообщении не назвал. Сведения о типах сбитых аппаратов и местах падения их обломков также не приводятся.
Ранее Life.ru писал, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Тульской областью. В посёлке Чернь после атаки обнаружили повреждения остекления многоквартирного дома, однако, по словам губернатора Дмитрия Миляева, никто не пострадал. Глава региона призвал жителей соблюдать осторожность, напомнил о запрете снимать работу ПВО и предупредил, что опасность повторной атаки сохраняется.
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