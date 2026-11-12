Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об отражении очередной атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

«Отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Ранее Life.ru сообщал, что ночью 12 ноября силы ПВО также уничтожили два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, заявил Собянин.