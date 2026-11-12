Три украинских БПЛА сбили над Тульской областью, повреждено остекление дома
Обложка © Минобороны России
Ещё три украинских беспилотника уничтожили над Тульской областью подразделения противовоздушной обороны. После атаки в одном из населённых пунктов зафиксировали повреждения жилого дома. О последствиях налёта сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По словам главы области, обломки или последствия воздушной атаки привели к частичному повреждению остекления многоквартирного дома в посёлке Чернь. Информации о пострадавших не поступало.
Миляев призвал жителей соблюдать осторожность и напомнил, что фотографировать и снимать на видео работу систем противовоздушной обороны запрещено.
Опасность атаки беспилотников в Тульской области, по словам губернатора, сохраняется. Жителям напомнили номера экстренных служб: 01, 101 и 112. В случае угрозы или обнаружения подозрительных предметов необходимо обращаться за помощью по этим телефонам.
Ранее Life.ru писал, что силы ПВО уничтожили два беспилотника, направлявшихся к Москве в ночь на 12 ноября. Обломки сбитых аппаратов упали на землю, после чего к местам происшествий направили экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.