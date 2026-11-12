Ещё три украинских беспилотника уничтожили над Тульской областью подразделения противовоздушной обороны. После атаки в одном из населённых пунктов зафиксировали повреждения жилого дома. О последствиях налёта сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам главы области, обломки или последствия воздушной атаки привели к частичному повреждению остекления многоквартирного дома в посёлке Чернь. Информации о пострадавших не поступало.

Миляев призвал жителей соблюдать осторожность и напомнил, что фотографировать и снимать на видео работу систем противовоздушной обороны запрещено.

Опасность атаки беспилотников в Тульской области, по словам губернатора, сохраняется. Жителям напомнили номера экстренных служб: 01, 101 и 112. В случае угрозы или обнаружения подозрительных предметов необходимо обращаться за помощью по этим телефонам.