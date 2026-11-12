«Дроны-ждуны» на ЛЭП и крышах: Армия России раскусила ВСУ и громит «спящие» БПЛА Оглавление «Дроны-ждуны»: новая опасность на фронте для ВС РФ Охота на «дроны-ждуны»: как Армия России их уничтожает От «Молний» до дронов-носителей: техника меняется на ходу Битва БПЛА: чем Армия России отвечает на «дроны-ждуны» ВСУ Роботы на передовой: меняется не только оружие, но и снабжение В зоне СВО новый тренд: БПЛА не только кружат над землёй, но и неподвижно ждут свою цель в засадах — на крышах зданий и даже на линиях электропередач. Отдельная задача военных — охота на таких ждунов. Подробно — у Life.ru. Не спрятались: Армия России уничтожает «дронов-ждунов» ВСУ. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

«Дроны-ждуны»: новая опасность на фронте для ВС РФ

Ещё несколько лет назад слово «беспилотник» ассоциировалось прежде всего с дроном, который летает над позициями, ведёт разведку или атакует цель. Сегодня картина сложнее. Так называемые «дроны-ждуны» могут проводить часть времени неподвижно, сохраняя возможность дальнейшего применения. Внешне такой FPV-аппарат иногда трудно отличить от повреждённой техники или постороннего предмета.

В начале ноября 2026 года Telegram-канал «Военная хроника» обратил внимание на то, что операторы ВСУ теперь оставляют «дроны-ждуны» прямо на линиях электропередач. Камера российского дрона сняла, как БПЛА противника висели гроздьями на крюках на проводах. «Главная особенность такого размещения — сложность визуального обнаружения», — отмечали авторы. Они подчеркнули, что небольшие аппараты трудно заметить среди привычных объектов инфраструктуры.

Другой эпизод описал канал «Военный осведомитель»: по его данным, на крыше здания школы в селе Комар «спал» десяток боевых украинских дронов. По сигналу оператора они готовы были сорваться к цели. Опасность заключается в том, что с земли обнаружить такой «аэродром» на крыше невозможно.

Сама идея беспилотной засады уже не новость. В начале ноября 2026 года военный эксперт Юрий Кнутов рассказывал о том, что «дроны-ждуны» находят непосредственно около дорог. Как только они фиксируют движение, то поднимаются в небо и летят к цели.

Таким образом, опасная зона расширяется: угроза может быть там, где прежде ожидали увидеть лишь препятствие или оставленный предмет.

Охота на «дроны-ждуны»: как Армия России их уничтожает

Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Однако беспилотная засада — это не игра в одни ворота. Российские военные уже ищут и уничтожают оставленные противником БПЛА. В Telegram-канале 144-й мотострелковой дивизии опубликованы кадры поражения таких целей с воздуха. Наши дроноводы уничтожают «ждунов» сбросами взрывчатки с классических БПЛА.

Ещё ранее, в июне, Life.ru рассказал об уничтожении 30 ждунов операторами группировки «Восток» за полтора месяца. В июле Минобороны России сообщило об обнаружении замаскированных украинских БПЛА в Сумской области. По информации ведомства, российские операторы выявили несколько беспилотников, оставленных в засаде вдоль маршрутов передвижения. Ранее об аналогичной работе разведчиков на Сумском направлении рассказывал военнослужащий с позывным «Следопыт».

Такие эпизоды меняют роль разведки: ей приходится искать и небольшие неподвижные объекты. Однако угроза остаётся и теперь может таиться на обочине или крыше.

От «Молний» до дронов-носителей: техника меняется на ходу

Новые ждуны — лишь часть более масштабной эволюции вооружений. Если в начале СВО беспилотные аппараты часто воспринимались как дополнение к артиллерии и обычной разведке, то к настоящему дню появилось множество узкоспециализированных платформ. Различаются не только размеры БПЛА, но и их «специализация»: одни работают как разведчики, другие доставляют грузы, третьи предназначены для перехвата собственных воздушных целей противника.

Показательный пример — российское семейство дронов «Молния». Как рассказывал Life.ru, под общим названием существуют разные версии аппарата: ударные, разведывательные и другие модификации. Отдельным направлением стала «Молния-ПВО» — беспилотная платформа, которую используют для борьбы с воздушными целями. Это одновременно удешевление привычного вооружения и «заточка» техники под конкретные задачи.

Ещё одно новое изобретение — беспилотники-носители, которые в военной среде называют «матками». Такие платформы могут переносить меньшие аппараты. О подобной тенденции сообщали российские военнослужащие, обсуждая угрозу со стороны украинских дронов-носителей, о которых рассказывал Life.ru. Новые перспективы связывают и со спутниковой связью. Life.ru писал о «Рассвете» — российской системе, возможности которой обсуждаются применительно к беспилотникам.

Битва БПЛА: чем Армия России отвечает на «дроны-ждуны» ВСУ

Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Чем больше беспилотников появляется на поле боя, тем важнее становится их перехват. Однако использовать дорогие зенитные ракеты против каждого небольшого аппарата экономически невыгодно. Поэтому сейчас активно развиваются специальные БПЛА-перехватчики, средства радиоэлектронной борьбы, автоматизированные огневые установки и лазерные комплексы.

Один из примеров — российский перехватчик «Ёлка» без взрывчатой боевой части. Как рассказывают сами российские военные, в случае с «Ёлкой» речь идёт об использовании искусственного интеллекта для распознавания целей. Заявленные характеристики аппарата: масса 1,3 килограмма и скорость до 230 км/ч.

Другой путь — не отдельное устройство, а сочетание нескольких средств защиты. В начале ноября концерн «Калашников» представил многоуровневую систему противодействия беспилотникам: в неё включены средства обнаружения, перехватчики, автоматизированные установки и мобильные группы. Во время испытаний 2 ноября пулемётная установка «Калитка-КА», по данным концерна, поразила две воздушные мишени. Работа других средств была ограничена погодой.

Развиваются и лазерные системы: например, «Перун», «Залп-1», «Двина-100М» и другие средства борьбы с БПЛА. Причём это разные типы оружия, и часть комплексов только испытывается. Например, «Двина-100М» относится к радиоэлектронному противодействию, а не к лазерам. Универсального средства против всех аппаратов пока нет.

Роботы на передовой: меняется не только оружие, но и снабжение

Эволюция войны лучше всего заметна там, где речь уже не об атаке, а о повседневной работе армии. Разведка, доставка боеприпасов и продовольствия, эвакуация — всё это всё чаще обсуждается через возможности наземных и воздушных роботизированных систем. Life.ru ранее посвящал таким решениям большой разбор наземных платформ и других современных разработок.

9 ноября стало известно о планах Минобороны России изменить доставку грузов в пределах 20-30 километров от линии боевого соприкосновения. Начальник тыла ВС РФ, заместитель министра обороны Валерий Солодчук заявил, что в этой зоне предполагается переходить на беспилотники и наземных роботов. Однако пока речь о заявленном направлении развития, а не о полностью реализованной системе снабжения. Когда движение транспорта становится рискованным, меняется вся логистика. Роботы могут выполнять часть опасных задач, хотя остаются вопросы надёжности, стоимости и связи.

Так складывается новая логика боевых действий: один беспилотник ищет цель, другой пытается его обнаружить, а третий доставляет грузы туда, где обычному транспорту трудно работать. Появление «ждунов» лишь один яркий пример этой технологической гонки. И пока каждая новая разработка быстро получает ответ, меняется не отдельный образец вооружения, а сама война.

Авторы Вячеслав Кокуркин