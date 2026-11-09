Российские военные планируют полностью перейти на доставку грузов беспилотниками и наземными роботами в пределах от 20 до 30 километров от линии боевого соприкосновения. Такое решение связано с распространением зон повышенной опасности, где противник может поражать движущуюся технику. Об этом рассказал начальник тыла Вооружённых сил РФ, заместитель министра обороны Валерий Солодчук в интервью Zvezdanews.

«Возьмём линию боевого соприкосновения и 20-30 километров от нее в глубину. Доставка — только беспилотниками и только роботами. Все остальное будет выведено из строя или уничтожено», — заявил генерал-полковник.

По словам Солодчука, военнослужащим сейчас приходится преодолевать пешком от 20 до 40 километров. Дополнительный груз снижает их выносливость и работоспособность. Поэтому Минобороны меняет состав армейских пайков, сокращает их вес и размеры упаковки. В войска также поступили дегидраторы и вакууматоры. Они позволяют уменьшить объём продуктов, сохраняя их пищевую ценность и калорийность.

Одновременно военные усиливают защиту маршрутов снабжения. За 2026 год они оборудовали несколько тысяч километров так называемых коридоров безопасности. В организации перевозок участвуют разведывательные и инженерные подразделения, силы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и охраны. Склады и арсеналы дополнительно оснащают радиолокационными станциями, защитными конструкциями, вооружением и беспилотниками-перехватчиками.

Кроме того, Минобороны внедряет единую цифровую систему учёта имущества, финансов и логистики. Она позволит командирам получать в реальном времени сведения о наличии и состоянии запасов. По словам замминистра, новая технология уже помогает сокращать бумажный документооборот и уменьшать количество ошибок при обработке информации.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России рассматривают возможность отказа от демисезонной формы одежды. Солодчук предложил вернуться к двухсезонной системе, которая предусматривает только летние и зимние комплекты. Для этого специалисты разрабатывают новые материалы с учётом различных климатических условий. Военнослужащим уже передали 100 тысяч комплектов обновлённого обмундирования для испытаний в регионах от Калининграда до Дальнего Востока. Летняя форма ранее прошла проверку, после которой производители приступили к устранению замечаний. Зимние испытания должны показать, какие изменения потребуются перед дальнейшим использованием новых комплектов.