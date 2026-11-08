В Вооружённых силах России намерены отказаться от демисезонной формы одежды и вернуться к системе «лето — зима». О планах изменить состав армейского обмундирования рассказал начальник тыла ВС РФ, заместитель министра обороны генерал-полковник Валерий Солодчук в эфире телеканала Zvezdanews.

«Сейчас у солдат три комплекта формы одежды: зимняя, летняя и демисезонная. Мы хотим демисезонную убрать и вернуть схему «лето — зима», — пояснил замминистра.

По его словам, для перехода на двухсезонную систему необходимы современные материалы, которые позволят военнослужащим комфортно чувствовать себя при разных погодных условиях. Над разработкой и совершенствованием таких тканей совместно работают армия и предприятия оборонной промышленности.

Одновременно в российских войсках начинаются масштабные испытания обновлённого обмундирования. Военным уже передали 100 тысяч комплектов новой формы — от Дальнего Востока до Калининграда.

Проверять одежду будут в зимних условиях. Солодчук отметил, что именно в холодное время года удастся оценить её характеристики и понять, какие доработки потребуются перед дальнейшим использованием.

Летний вариант новой формы ранее уже прошёл испытания. По их итогам военнослужащие высказали ряд замечаний, которые производители сейчас устраняют.

Обновлённое обмундирование разрабатывается с учётом разных климатических зон. Предусмотрены варианты для умеренных широт, особо жарких регионов, холодной местности и Крайнего Севера. При этом конкретные сроки полного отказа от демисезонной формы пока не названы.