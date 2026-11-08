Продуктовый набор российских военнослужащих сегодня превосходит даже питание космонавтов. Такую оценку дал начальник тыла Вооружённых сил РФ, заместитель министра обороны генерал-полковник Валерий Солодчук в программе «Главное с Ольгой Беловой» на Zvezdanews.

«Общая тенденция такая: мы должны сохранить калорийность и пищевую ценность, обеспечить витамины. Наверняка вы где-нибудь видели продуктовый набор космонавтов, наш набор сейчас лучше, чем у космонавтов», — заявил генерал.

Солодчук также раскрыл суточные нормы продовольственного обеспечения российских солдат. По его словам, каждому военнослужащему положены 250 граммов мяса, 600 граммов картофеля и 300 граммов овощей. Помимо этого, в рацион входят молоко, сливочное масло, сыр и другие продукты.

Для расширения возможностей приготовления пищи армейские подразделения обеспечили дегидраторами и вакууматорами. Теперь бойцы могут самостоятельно заготавливать продукты длительного хранения, в том числе сушёное и вяленое мясо. Такая технология позволяет уменьшить вес продуктов и облегчить их хранение.

Особое внимание уделяется обеспечению питанием военнослужащих на передовой. Как ранее сообщал Life.ru, Минобороны поручило разработать специальные сухпайки для штурмовиков, которые можно доставлять непосредственно на позиции с помощью беспилотников. Такой комплект должен весить не более полутора килограммов и при этом обеспечивать бойца необходимым суточным количеством калорий.