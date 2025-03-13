Рацион для штурмовиков: Для бойцов ВС РФ создадут сухпайки для доставки дронами

Российские штурмовые подразделения будут получать индивидуальные рационы питания (ИРП), которые будут сбрасываться с беспилотников. Данная инициатива была озвучена заместителем министра обороны России Андреем Булыгой во время рабочей встречи, посвящённой вопросам продовольственного обеспечения военных.

Во время совещания акцент был сделан на разработке нового ИРП, который может быть доставлен на линии соприкосновения с помощью FPV-дронов. Один из представителей войсковой группы отметил, что в подразделениях существует потребность в готовых наборах продуктов, включающих сублимированные изделия и сухие витаминизированные напитки, способных обеспечить полный суточный рацион.

«Этот штурмовой комплект должен быть не больше 1,5 килограмма и содержать всю суточную норму калорий», — сказал Булыга, подчеркнув, что вопрос обеспечения войск такими ИРП должен быть оперативно решён.