На Украине начали продавать сухпайки из помощи НАТО

Военная помощь НАТО оказалась на украинских онлайн-площадках: в продаже появились сухие пайки Бундесвера, которые предназначались для вооружённых формирований Киева. Объявления с армейскими рационами обнаружили на одном из украинских маркетплейсов.

Как выяснило РИА «Новости», продавцы предлагают немецкие пайки с маркировкой NATO Approved. В одном из объявлений указано, что комплект содержит несколько основных блюд и дополнительные продукты, а срок годности сохраняется как минимум до конца августа 2026 года.

«Немецкий сухой паёк Бундесвера... В середине три основных блюда и дополнения. Всё есть на фото. Годен минимум до 31.08.2026», – говорится в описании товара.

По данным агентства, один из таких наборов выставили во Львове за 750 гривен – около 1,3 тысячи рублей. На фотографиях продавец показал содержимое пайка, среди которого есть, в частности, снеки из вяленой свинины.

Автор объявления также подчеркнул, что рацион имеет маркировку NATO Approved и якобы считается одним из лучших военных комплектов по калорийности, качеству блюд и разнообразию компонентов. При этом официальной информации о том, каким образом сухпайки попали на рынок, не приводится.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о существующих ограничениях альянса по производству и поставкам систем ПВО для Украины. По его словам, европейская оборонная промышленность пока не способна быстро нарастить выпуск такой техники. При этом страны НАТО продолжают обсуждать новые механизмы военной поддержки Киева, включая закупки вооружений за счёт европейского финансирования.